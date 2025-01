Пожар извън контрол, загинаха пожарникари: Депото с горива на руската военна авиобаза "Енгелс-2" няма гасене засега (ВИДЕО)

Двама руски пожарникари са загинали в опитите да бъде загасен пожарът в базата за горива "Кристал" на Росрезерв, която обслужва руската военна авиобаза "Енгелс-2". Това съобщава в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин. Пожарът избухна, след като в малките часове на нощта поредна украинска атака с дронове успя да порази ключовата мощност - украинският генщаб официално потвърди удара.

От базата "Енгелс-2" и прилежащото ѝ летище излитат и бомбардировачи Ту-95, които изстрелват крилати ракети по Украйна - вече в няколко масирани руски въздушни атаки с ракети и дронове в рамките на пълномащабната война, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

A massive fire is raging in Engels after a morning drone strike targeted an oil depot. The blaze is consuming fuel that the Russians use for their bombers. pic.twitter.com/NWcYVci60t

Бусаргин обяснява, че площта на пожара се увеличава и затова в град Енгелс ще бъде въведено извънредно положение.

"За съжаление при гасенето има двама загинали - служители на противопожарната служба на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация. Хоспитализиран е и един специалист (пожарникар). На министъра на здравеопазването е възложено да държи под специален контрол оказването на медицинска помощ.

А междувременно местни жители съобщават за нови взривове в района на базата за горива:

И при този пожар, следва поредна неадкватност от руско официално лице - съобщението на Бусаргин завършва така: "През целия ден в Енгелс, в района на пожара, се вземат проби от въздуха от специалисти от отдела на Роспотребнадзор. Не е регистрирано превишение на замърсители".

Според руската служба на BBC, през 2024 година е имало най-малко 81 въздушни атаки срещу руски петролни мощности - депа, бази и рафинерии на руска територия и в окупираните от руснаците украински земи:

The Russian service of the BBC counted the number of strikes on Russian refineries in 2024.



In 2024, refineries and fuel depots in Russia and the occupied territories of Ukraine were attacked at least 81 times. Oil facilities in southern Russia were most often targeted.



In the… pic.twitter.com/AxUai1MJeb