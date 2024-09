Пожар пламна в руски военен завод, пак дронове над летище в Мурманск (ВИДЕО)

В завода „Омсктрансмаш“ в руския град Омск избухна пожар днес, 12 септември.

A military plant has caught fire in Russia's Omsk: a column of thick smoke can be seen from different parts of the city "Omsktransmash" fulfills orders in the military sphere - and is under international sanctions. pic.twitter.com/niZPzIIJfK

Заводът се занимава с производство на бронирани превозни средства и изпълнява други поръчки във военната сфера. Той се намира под международни санкции.

От различни части на града се вижда стълб от гъст дим. Към момента няма повече подробности.

Според руската Федерална агенция за въздушен транспорт ("Росавиация") са наложени временни ограничения на дейността на летищата в Мурманск и Апатити, Мурманска област на Русия. Мурманск се намира в най-северозападната част на Руската федерация, близо до границите с Швеция и Финландия. И вчера, 11 септември, там бяха затворени двете летища заради атака с дронове.

А днес на 7 км от летище Оленя в Оленегорск, Мурманска област, са били свалени дронове, съобщи прокремълският Telegram канал Mash. Според различни руски източници три безпилотни машини, за които се предполага, че са украински, са били забелязани във въздушното пространство на областта, движейки се към летището. Местните власти не съобщават нищо на този етап.

According to Russian sources, up to three unidentified objects -likely Ukrainian UAVs- have been spotted in the sky above the Murmansk region. They are heading towards the Olenya airfield.