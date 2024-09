Атака с дронове затвори руско летище до Финландия и Норвегия (ВИДЕО)

Летището в руския град Мурманск е било затворено и има временно ограничение на полетите, предизвикано от заплаха от нападение с дронове.

Летището не приема полети от 9:30 ч. сутринта местно време на 11 септември, като няколко полета от Архангелск са закъснели.

В града, който се намира в най-северозападната част на Руската федерация, близо до границите с Финландия и Норвегия, е зазвучала въздушна тревога. Руските медии вече твърдят, че са били свалени два безпилотни летателни апарата.

Air alarm was active in Murmansk. Russian media already claim that two UAVs were shot down. pic.twitter.com/VmOeD1WbRF