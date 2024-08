Пожар в близост до руски военен обект в Батайск, Ростовска област (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове предизвика пожар в района на руски военен обект и летище при град Батайск, Ростовска област. Това твърди един от най-изкъсо следящите войната в Украйна профили в "Х" NOELReports.

Drones attacked Bataisk in the Rostov region, reportedly hitting near a military unit and an airfield. pic.twitter.com/KFj43EuVKc

Руската версия за пожара е по-различна - според руското министерство на извънредните ситуации "горяла тръстика", между т.нар. Солено езеро и почивна станция "Казачка". Пламъците обхванали 400 кв. метра, нямало опасност за цивилни и жилищни сгради.

Вече се появиха геолокализации къде точно е пожарът - действително в района, където казват руснаците. Това кара OSINT анализатори да предполагат, че ако е имало атака, тя не е уцелила:

Още: Украинска цена: Руснаците започнаха да си разпродават петролните бази (ВИДЕО)

47.1343420, 39.7861230@UAControlMap @GeoConfirmed



This is almost definitely just dry reeds burning in the marsh pic.twitter.com/5kaFn0tWnn