Пожар в голям месокомбинат в Москва (ВИДЕО)

Според контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, гори покривът на сградата на комбината. Вече 12 души са били евакуирани.

Според "Бърза помощ" в сградата вече няма хора. В гасенето на огъня са ангажирани 30 пожарни коли и 100 пожарникари.

Another fire in #Moscow - the building of the Mikoyan Meat-Processing Plant is on fire



Apparently they like to smoke in the wrong places. pic.twitter.com/yV8dyjernm