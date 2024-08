Пожар в подстанция на важна руска жп линия, петролното депо в Пролетарск гори втори ден (ВИДЕО)

Пожар в тягова подстанция на Красноярския железопътен път остави Мариинск в Кемеровска област на Русия без ток тази нощ.

Огънят е бил потушен от противопожарен влак през нощта, но инцидентът е успял да спре движението на влаковете за два часа. От ресорната прокуратура съобщиха, че предварителната причина за пожара е техническа неизправност, предаде ASTRA.

A traction substation on the Trans-Siberian Railway near the village of Mariinsk in the Kemerovo region exploded with a flash. pic.twitter.com/bLGWGHYHoS