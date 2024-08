Пожарът в Пролетарск се разраства, достигна до града (ВИДЕО)

Пожарът от петролното депо в руския град Пролетарск започна да се разпространява към града. Огънят избухна след атака с дронове в ранните часове на 18 август и вече шести ден не може да бъде потушен от властите.

По данни на Министерството на извънредните ситуации, огънят е обхванал суха растителност, след което се е насочил към жилищни сгради в града. На място са изпратени 40 пожарникари с 12 единици техника. Към момента горят две жилищни сгради и една, която още е в строеж.

Същевременно местен жител пък засне голям влак с цистерни с гориво да се движи близо до пламъците.

In Rostov's Proletarsk, where an oil depot burns for the sixth day from drone strikes, the fire has moved into the city. А local resident filmed a large train with fuel tanks driving near the open flames. pic.twitter.com/1jeLBGp6Eg