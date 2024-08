Пети пореден ден руската петролна база "Кавказ" гори (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Руската петролна база "Кавказ", където има 70 резервоара-цистерни с гориво, продължава да гори вече пети ден.

Пожарът лумна след успешна атака с дронове в ранните часове на 18 август: Успешна атака с дронове срещу петролна база в Ростовска област (СНИМКИ и ВИДЕО)

Нови сателитни снимки показват какви са щетите дотук - огромни, защото горят както дизел, така и керосин. 14 от резервоарите-цистерни са унищожени, по още 4 има частични щети, за 44 не се знае какво е положението, а 16 са непокътнати:

New satellite images of the oil depot in Proletarsk, Rostov region, show 14 destroyed units, 4 partially destroyed units, 44 with unknown status, and 16 units that remain intact. It continues to burn. Locals reported that at least 22 tanks were already on fire.



Image from… pic.twitter.com/1ucfrQXIhE