Показаха стаята за изтезания в Изюм: Ето как руснаците са извършвали разпитите (ВИДЕО)

Имаме свидетелства от много хора, че именно тук са провеждани разпитите, каза Любинец. Представител на Руската федерация е седял тук и е записвал докато други са изтръгвали чрез мъчения "доказателства" за шпионаж в полза на Въоръжените сили на Украйна, разказа още омбудсманът.

От своя страна Михайло Подоляк, съветникът на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна, коментира открития масов гроб в Изюм. "450 гроба... Това е само един от масовите гробове, открити край Изюм. Безумен ужас, насилие, изтезания и масови убийства в продължение на месеци в окупираните територии. Има ли още някой, който иска да "замрази войната", вместо да праща танкове? Нямаме право да оставим хората сами със Злото“, написа той в Twitter.

450 graves... Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y