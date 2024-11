Поклонник на Путин: Масовият убиец Брайвик си изрисува Z на обръснатата глава (СНИМКА)

Масовият убиец Андерш Брайвик подкрепя Русия, стана ясно от публикация в социалната мрежа Х.

Той дори стигна дотам, че постави знака Z на обръснатата си глава.

Брайвик е отговорен за смъртта на 77 души, но и се яви пред съда във вторник, като поиска предсрочно освобождаване и заяви, че атаките му са били "необходими". Според прокурора обаче той остава опасен и не трябва да бъде освобождаван.

Още: Отказаха предсрочно освобождаване на масовия убиец Андерш Брайвик

През юли 2011 г. антимюсюлманският неонацист уби осем души с кола бомба в Осло и след това застреля 69, повечето от които тийнейджъри, в младежки лагер на Лейбъристката партия на остров Утоея.

Това е вторият опит за условно освобождаване на Брайвик. Той е излежал 13 години от 21-годишна присъда, максималното към момента на присъдата наказание за престъпленията му. То може да бъде удължено, докато се смята, че представлява заплаха за обществото.

Here’s a twist! Neo-Nazi and mass murderer Anders Breivik backs Russia, even going so far as to put the letter Z on his bald, empty head. The pieces are falling into place. pic.twitter.com/pkCM2uyMSR