Политически скандал в Полша: Арестуваха бившия вътрешен министър и заместника му (ВИДЕО)

И двамата политици са членове на консервативната партия "Право и справедливост" (PiS), която управляваше Полша в продължение на осем години, но в края на 2023 г. загуби изборите. През 2015 г. Камински и Васик бяха осъдени на три години и половина затвор за злоупотреба с власт по време на ръководенето на Централното бюро за борба с корупцията. Президентът Анджей Дуда ги помилва, преди присъдата да влезе в сила.

През 2017 г. Върховният съд отмени прекратяването на делото, а през декември 2023 г. съдът издаде нова присъда от две години затвор. Камински и Васик заявиха, че Полша се движи към "диктатура" и ако влязат в затвора, ще се превърнат в политически затворници.

A major political scandal in #Poland. Police detained former Interior Minister Mariusz Kaminski and his deputy Maciej Wąsik at the presidential palace in Warsaw



Both politicians are members of the PiS party, which lost the election. In 2015, they were sentenced to three and a…