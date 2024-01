Полша: Ембаргото на украински земеделски стоки е безсрочно, границите остават затворени

Полският земеделски министър Чеслав Секерски заяви на пресконференция след среща с представители на Общополската асоциация на профсъюзите на фермерите и селскостопанските организации на 4 януари, че подкрепя исканията им, но те трябва да бъдат адаптирани към действащото законодателство на Полша, включително законодателството на ЕС.

Той отново заяви, че полското правителство е готово да удовлетвори всички искания на фермерите и че се работи да се намерят най-добрите решения.

Minister @CzSiekierski: Granice nie zostaną otwarte, embargo na ukraińskie produkty jest bezterminowe - do czasu odwołania go. Wyrażam poparcie dla postulatów Rolniczej 12., które jednak należy dostosować do obowiązującego w Polsce prawa - również unijnego. pic.twitter.com/T0PFUPashk