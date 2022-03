Полша: 45 руски дипломати са заподозрени в шпионаж

„Агенцията за вътрешна сигурност е съставила списък от 45 души, работещи в Полша под прикритието на дипломатически дейности (...), които всъщност извършват шпионска дейност, насочена срещу Полша“, заяви говорителят на ABW Станислав Зарин пред репортери.

Предвидена е пресконференция в Министерството на външните работи на Полша днес. Освен това говорителят обяви, че в шпионаж за Русия е обвинен и поляк, работещ в архива на кметството на Варшава. Мъжът, който е служител в Службата за гражданска регистрация в полската столица, е задържан на 17 март и официално е обвинен в шпионаж, съобщи държавната информационна агенция PAP. Той е събирал данни, които е предавал на руската Служба за външно разузнаване. Съдът е издал заповед за тримесечен арест като обвиненият го грози присъда до 15 години затвор, съобщиха официалните лица пред журналисти.

Poland’s Internal Security Agency (#ABW) has detained a Polish national on suspicion of espionage for the Russian secret services.



