Полша иска от ЕС санкции срещу вноса на руски селскостопански продукти

Мярката идва на фона на протести в Полша на фермери срещу украинския внос и политиката на ЕС. В отговор правителството обеща да търси ограничения от ЕС върху украинската продукция, ембарго върху вноса на селскостопански продукти от Русия и Беларус и спиране на някои елементи от Зелената сделка.

В резолюцията се отбелязва, че Русия и Беларус продължават да генерират големи печалби от износ на селскостопански продукти за ЕС. Данните на Евростат например показват, че държавите членки на ЕС са внесли 1,54 млн. тона зърно от Русия през 2023 г., спрямо 970 000 тона през 2022 г.

ОЩЕ: Полша и Украйна обсъждат затваряне на границата за стоки, Киев иска компенсация за изсипаното зърно



„Наше морално задължение е да спрем търговията, която може пряко или косвено да подкрепи способността на Русия и поддръжника ѝ Беларус да продължат войната в Украйна, особено след като руският внос може да включва зърно, откраднато от окупираните територии на Украйна“, гласи резолюцията.

❗️ #Polish Sejm adopts resolution to impose sanctions on imports of #Russian and #Belarusian food and agricultural products



441 deputies voted in favor, while two abstained from voting.



The text of the document states that agricultural products from Russia and Belarus continue… pic.twitter.com/1i1MZfYI04