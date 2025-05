Полша напредва с мерки да се опази от руска инвазия, Русия давала злато за ирански дронове "Шахед" (СНИМКИ)

Полша усилено изгражда укрепени позиции - окопи, бетонни препятствия, укрепления, огради - в близост до руския анклав Калининград. Именно там, при т.нар. коридор Сувалки, редица военни експерти виждат най-голямата опасност от стратегическо и тактическо естество, ако руският диктатор Владимир Путин реши да постави на изпитание единството на НАТО с директна военна атака - Още: Украйна, война с НАТО и ядрени заплахи: Какви са плановете на Путин за Европа?

Полските действия сега са част от инициативата "Източен щит", която беше обявена от Варшава още преди една година. В "Източен щит" влизат още и прибалтийските републики.

