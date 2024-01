САЩ: Путин опита да сломи волята на украинците, но само засили решимостта им

Още: Путин изпълнява заканата си за по-мощни удари по Украйна: Жертви и щети след нов ужас в Киев (ОБЗОР)

Във вторник Руската федерация нанесе мащабни удари по Киев и Харков след изстрелване на 35 дрона (всичките бяха свалени) и поне 99 ракети от различен тип, включително балистични. Загинаха петима души и бяха ранени 130.

"През последните пет дни Русия е изстреляла над 450 ракети и безпилотни самолети по Украйна", заяви Бринк. "Путин уби и рани цивилни граждани, временно лиши от светлина и топлина хиляди хора и се опита да сломи волята на един народ - но той само засили решимостта на украинците да защитят свободата си, а и нашата решимост да подкрепим Украйна в екзистенциалната ѝ борба, която е от значение за сигурността на Европа и извън нея".

