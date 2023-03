Полша ще даде гаубици Krab на Украйна с разрешение от Южна Корея (ВИДЕО)

Това е първото потвърждение, че Южна Корея официално се е съгласила поне косвено да предостави оръжейни компоненти на Украйна за войната ѝ срещу руския агресор. Преди това официални представители на Сеул отказваха да коментират доставката на Krab.

‼️Seoul has approved the export of Krabs howitzers from #Poland to #Ukraine, which have South Korean components. pic.twitter.com/PNTqf6UdUQ