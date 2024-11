Поне 2 са поразените кораби на Руския каспийски флот при атаката с дронове в Дагестан

Равносметката от тази сутрин, 6 ноември, от украинската атака с дронове срещу военноморската база в град Каспийск, Република Дагестан, е минимум два ударени кораба на Руския каспийски флот. Информацията е на източник от украинското разузнаване, цитиран от "Украинская правда".

Операцията се определя като новаторска, тъй като за първи път е поразен Каспийският флот на Руската федерация. Разстоянието, което са преодолели украинските дронове, е близо 1500 километра. Още: Украински дрон-самолет се заби в редица руски военни кораби в Дагестан (ВИДЕО)

Тепърва ще излизат още подробности за атаката, но засега информацията е, че са поразени ракетните кораби "Дагестан" и "Татарстан", вероятно са пострадали и някои по-малки ракетни кораби от проект 21631.

Заглавната снимка е илюстративна.

