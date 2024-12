Пореден руски склад за оръжие гърми като фойерверки, Украйна мисли мащабно за оръжейния си сектор (ВИДЕО)

Много успешен ден за украинската армия при операции срещу военни цели на руска територия - в това се превърна 11 декември, 2024 година. След като сутринта украински дронове и ракети поразиха авиационното предприятие, в което се ремонтрират най-скъпите и ценни руски военни самолети (радиолокационните "крепости" А-50 "Бериев"), както и беше подпалена мощност, част от петролопоровода "Дружба", Украйна може да се похвали и с трета успешна операция.

Още: Ад от дронове за Русия: Горят терминал за петролопровода "Дружба" и авиационен завод (ВИДЕО)

За какво става въпрос - поразен е руски оръжеен склад в Курска област. Складът се е намирал в частно жилище - видеокадри от мястото на събитието показват какви "фойерверки" са предизвикани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ):

Украинската отбранителна промишленост е готова за значителен растеж, с планове за увеличаване на вътрешното производство на противотанкови гранатомети и мини. До 2025 г. секторът може да е на обща стойност 30 милиарда долара. Това каза украинският премиер Денис Шмигал.

Според Шмигал, към момента украинският военнопромишлен комплекс е съставен от 800 компании и предприятия и осигурява работа на над 300 000 души. Конкретно той наблегна на сътрудничеството с Германия и как то се изразява в поддръжка на бронирана техника, както и производството ѝ, плюс ракети и ПВО системи.

Още: Огнено кълбо в руски оръжеен склад: ATACMS или "само" дронове? (ВИДЕО)

Ukraine's defense industry is poised for significant growth, with plans to ramp up domestic production of anti-tank grenade launchers and mines. By 2025, the sector could be worth $30 billion. According to Prime Minister Shmyhal, Ukraine will continue to defend Europe's eastern… pic.twitter.com/SppuqXQPhZ