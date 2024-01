Поредна голяма руска атака с дронове срещу Украйна (ВИДЕО)

Този път атаката е предприета изцяло от юг - от Кримския полуостров. Според актуалната информация, всички изстреляни дронове са били свалени.

Вчера следобед имаше друга атака - с 10 дрона клас "Шахед", като 9 от тях са били свалени по данни на украинските ВВС. Свалена беше и ракета Х-59. Атаката беше извършена от север, т.е. откъм Белгород/Брянск/Курск.

ОЩЕ: Украйна свали рекорден брой дронове, изстреляни от Русия в новогодишната нощ (ВИДЕО)

Ukrainian Border Guards at work during new years evening. Fighting off Shahed drones. pic.twitter.com/5pFIBTzd4k