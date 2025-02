Поройни дъждове причиниха наводнения в Сицилия (ВИДЕА, СНИМКИ)

Поройни дъждове, които паднаха само за четири часа на остров Сицилия, причиниха наводнения, които блокираха хора по улиците и отнесоха автомобили в района на град Месина, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Дъждът, чието количество се равнява на месечната норма за този район, причини кални свлачища, а автомобилите, паркирани близо до водоеми, бяха отнесени от придошлите води. Пожарникарите са се отзовали на над 100 сигнала и се е наложило да използват гумени лодки, за да евакуират хора, блокирани в домовете им.

🇮🇹 Flooding hits Saponara, Sicily on February 2, 2025. Stay safe, everyone! 💦 pic.twitter.com/JGLLnVzkaG

Паднали са почти 150 милиметра дъжд, който е претоварил отводнителната система, се казва в изявление на общината, която го определя като „събитие от изключителна величина“.

Навременно издадените предупреждения за влошаване на времето помогнаха да няма пострадали хора в засегнатите райони, съобщи гражданска защита.

Flash flooding in Zafferia, Sicily today. It's never ending! pic.twitter.com/U903GMGPTY

Лошото време засегна и Калабрия, в южната част на италианския полуостров, където кметът на Катандзаро Никола Фиорита призова населението да остане по домовете си.

Сицилия бе засегната от проливни дъждове в края на миналата година. Много реки на острова, където живеят близо пет милиона души, излязоха от коритата си и заляха улиците на населени места. В южната част на Сицилия отчетоха изключително високи температури.

Following relentless rain, a large sinkhole opened up in Catania, Sicily - just meters from moving traffic. pic.twitter.com/XQv9YA78NH