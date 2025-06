Взрив на боеприпаси: Пожар избухна в руски военен обект (ВИДЕО)

Взривове разтърсиха Забайкалския край в Русия днес, 25 юни. Руски медии посочват, че е избухнал пожар около военен обект край село Великая Тура. В официалните изявления обаче инцидентът се обяснява с "пожар на сухи треви". Очевидци обаче твърдят, че са чули поне 50 експлозии. Пожарни коли на Министерството на отбраната са паркирани на отбивката към военните складове във Великая Тура. Самият път не е блокиран. На място са изпратени екипи на Министерството на извънредните ситуации и полицията, съобщава Chita.ru.

Заради пожара са се взривили боеприпаси, пише медията в Telegram и твърди, че нямало паника. Това се случило заради "запалилата се трева". Хеликоптер кръжи над обекта.

