Потоп в Централна Европа: В Полша преля язовир (ВИДЕО)

Язовир в югозападната част на Полша преля късно снощи след обилните валежи в страната, които вече предизвикаха наводнения, предаде ДПА.

Властите съобщиха, че язовирът в Мендзиздройе е прелял въпреки усилията за източване на водата и предотвратяване на бедствието. Регионалната служба за управление на водите във Вроцлав определи ситуацията като критична, което наложи евакуация от села с по-ниска надморска височина.

Язовирната стена е построена в началото на XX-и век в долината Клодзко на границата на Полша с Чехия и е с височина 29 метра, посочва БТА. Резервоарът за контрол на наводненията на язовира може да побере почти един милион кубически метра вода. Но от петък сутринта в Югозападна Полша са паднали повече дъждове, отколкото по време на т.нар. хилядолетен потоп през 1997 г.

❗️Powerful flooding begins in Central Europe



The disaster will affect western Poland, the Czech Republic, eastern Germany and other countries in the region.



Flooding is expected in Prague, Wroclaw and Dresden. pic.twitter.com/CxiA32njAS