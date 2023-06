Предупреждение: Руснаците опитват нова офанзива в Донецка и Луганска област (ВИДЕО)

За увеличаващата се активност на руската армия в Донецка и Луганска област предупреди зам.-министърът на отбраната Анна Маляр.

В две публикации в Телеграм Маляр коментира темата, като посочи, че "противникът не се отказва от плановете си" изцяло да завладее Донецка и Луганска област, като тръгва в нападение в Лиманското и Купянското направление. "В момента това е основната настъпателна линия на противника. Поради това той концентрира значителен брой от своите части на изток, по-специално десантните части", пише Маляр в профила си в Телеграм. Специално при Кремена има явна активизация на руснаците – точно там преди няколко дни украинците нанесоха удар с HIMARS, при който загинаха много руски войници: ВИДЕО: Мощният украински удар, който вероятно изби стотици окупатори край Кремена. Досега обаче няма и съобщения за някакви големи руски успехи.

Russian paratroopers from the 76th airborne division claim to be advancing west of Kreminna.

Ukrainian defense ministry confirms the Russian offensive in the area and says the situation is “difficult”. pic.twitter.com/msIE5RKQOJ — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 19, 2023

Около полунощ Маляр направи нов коментар в Телеграм, като подчерта, че провежданата от украинската армия контраофанзива върви по план и че "най-големият удар тепърва предстои". Маляр обаче казва и, че руснаците няма да отстъпят лесно и украинците трябва да са готови за тежки боеве.

(КАРТА) По направленията от Орехов към Токмак, при Пятихатко продължават боевете, но основно с артилерийски обстрели, след като селото беше освободено преди над едно денонощие. В направлението от Угледар през Велика Новоселка към Бердянск, по границата между Донецка и Запорожка област основната битка е по линията към Урожайно (КАРТА), има и украински натиск към Ровнопол. Нито един от големите руски телеграм канали не съобщава за някакъв голям пробив от украинска страна, нито за някакъв голям успех от руска страна. Излязоха и кадри от последиците от украинския удар, най-вероятно със Storm Shadow, по голямо руско оръжейно депо в Риково - не е останал камък върху камък:

Rykove, occupied Kherson region after the arrival of Storm Shadow missiles yesterday. That is no longer a warehouse. pic.twitter.com/ZiD57EguuB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2023

При Бахмут интензивността на боевете е по-ниска, с опити за ограничени руски контраатаки по фланговете, но неуспешни:

Clean up of Russian positions reportedly west of Klischiivka, Donetsk region south of Bakhmut. The area has been subject to a lot of fighting lately and the AFU was able to kick out Russians from several strategic positions. pic.twitter.com/zt6OHzJ7kc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 19, 2023

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалата нощ руснаците са изстреляли 30 дрона различен клас "Шахед", като 28 са свалени. Впоследствие украинските ВВС коригираха информацията - 32 свалени дрона от 35 изстреляни. Също така в Запорожие и околностите окупаторите са използвани 7 ракети С-300 – това е първоначалната информация. От Киевската военна администрация съобщават за унищожени 20-тина дрона – и това са първоначални данни, които се изясняват. Обстрел е имало и в Лвов, там е поразена критична инфраструктура, но няма съобщение за човешки жертви.

