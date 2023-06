Украинските загуби в контраофанзивата: Путин говори едно, Киев и съюзниците му - друго (ВИДЕО)

Дотук Украйна е загубила по-малко от 10% от доставената от Запада военна техника в боевете от започналата вече контраофанзива. Освен това, дори когато има поражения по техниката, тя успява да опази войниците, които превозва – заради по-добрите показатели на броните. Това твърдят в свой доклад естонските разузнавателни служби.

"Независимо кой в Русия казва, че нашите ПВО установки "Пейтриът" (Patriot) са унищожени, всички те са тук, работят и свалят руски ракети". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, като добави, че стъпка по стъпка украинската армия върви напред и сега най-важното е западните доставки на оръжие да бъдат достатъчно бързи.

Zelensky's evening address:



"No matter who in Russia says that our Patriots are destroyed, they are all there, they are all working, they are all shooting down Russian missiles.



Our military is moving: position by position, step by step we are moving forward. Ramstein was… pic.twitter.com/eq8sHSCIf3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2023

Всички тези думи и данни идват като своеобразен отговор на твърдения на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Той заяви, че били поразени 5 американски системи "Пейтриът" в Украйна, което получи и отговор: Киев: Вероятно Путин просто не знае какво е "Пейтриът", затова ги "унищожава" всеки ден.

"Ukraine already lost 186 tanks and 418 armored vehicles during the counteroffensive," Putin said.



At this rate, Ukraine won't have a single tank and APC/IFVs left within a couple of weeks to even start the offensive. https://t.co/dXa4FxhEhJ pic.twitter.com/liWEy269Uc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2023

Популярният в Twitter профил GeoConfirmed, който се занимава с потвърждение на снимки и видеокадри от войната в Украйна, също публикува свое разследване с категорично заключение – невъзможно е Русия да е унищожила 4 установки „Пейтриът“ по време на атаката си срещу Киев на 16-ти май, както твърди:

GeoConfirmed UKR - Investigation.



"Zelensky: Not a single patriot was destroyed!"



Our team has conducted an investigation and can confirm that it was impossible for Russia to have destroyed 4 Patriot launchers during the attack on Kyiv on May 16th, as they have claimed.



1/X pic.twitter.com/yv2SelDNDm — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) June 18, 2023

На този фон отзивите за вчерашния успешен удар на голямо руско оръжейно депо в Херсонска област продължават. По украински данни това депо е било основно използвано като склад за оръжие и боеприпаси за руската армия, която сега се бие в Запорожка област. То е било охранявано от чеченски бойци от "Ахмат". Ударът се счита за голям успех на украинската армия - освен унищоженото оръжие и боеприпаси, украинците имат данни за убити над 50 руски войници:

The storage site close to railway station 'Partizani' in Rykove, occupied Kherson region before and after this mornings' strikes. Presumably Storm Shadows. pic.twitter.com/ROvQicfwOq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2023

This is what the consequences of the attack on a #Russian warehouse in occupied Rykovo, #Kherson region look like. The detonation lasted more than 5 hours. pic.twitter.com/cotvjw2Tde — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2023

(КАРТА) Що се отнася до украинската контраофанзива, в направлението от Орехов към Токмак има увеличаващ се поток от данни, че украинската армия настъпва към Работино. Засега боевете там продължават и има информация от руски телеграм канали като този на Семьон Пегов (WarGonzo) за превзети от украинците позиции и руски контраатаки, с които се връщат позиции. При Пятихатко, украинската армия продължава да се укрепва – излязоха твърдения в руското телеграм пространство, че там е загинал зам.-командващ на руския доброволчески отряд "Щорм", както и още 300 бойци от отряда тоест почти целия отряд.

(КАРТА) В направлението от Угледар към Бердянск, през Велика Новоселка, има непотвърдени данни, че руснаците са отстъпили и от Ривнопол. Боеве вървят източно от Урожайно, при линията със Старомайорско. Интересен факт обаче е, че ръководителят на естонското военно разузнаване полковник Марго Гросберг заяви, че украинцие няма да предприемат сериозни офанзивни действия в следващите 7 дни, защото правят оценка на постигнатото досега, на тактиката си и укрепват позиции – на това обръща внимание в дневния си анализ ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Отделно, знак за внимание и към ЕС – европейският комисар по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон обяви ускорен процес на доставка на боеприпаси и оръжия за украинската армия.

Bingo.



Russians sent a T-54/55 tank filled with explosives towards Ukrainian positions near Mar'inka. The attempt failed because the tank hit a mine and was finished off by a RPG grenade launcher. https://t.co/6O7NBf9s4a pic.twitter.com/r2cwdc99ex — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 18, 2023

Междувременно, в източната част на Украйна беше обявена тревога за въздушна опасност. В Одеса и Запорожие са регистрирани експлозии, предаде контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

Въздушна тревога беше обявена и в Харковска, Днепропетровска област и контролираните от Киев територии на Запорожка област и Донбас. По-рано тревогата беше в сила и в Сумска, Одеска и Николаевска област.

Взривовете в Одеса са били причинени от оборудване за противовъздушна отбрана, цитира УНИАН съобщението на военновъздушните сили на Украйна. Информацията дотук е, че по града са изстреляни 4 ракети "Калибър" и всичките са свалени. Телевизионният канал TSN съобщи, че в града е имало "мощни експлозии". "Укринформ" съобщи за серия от експлозии в град Запорожие, който е под контрола на Киев.

Интересни новини има и на информационния фронт - появиха се данни, че популярният украински информационен канал "Труха" си е сътрудничел с популярния руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от руския олигарх Евгений Пригожин. Това стана по време на живо излъчване на анализ на "Рибар" в пропагандното шоу на Владимир Соловьов - случайно тогава изтекоха податки за връзка с администратора на "Труха". Юрий Гудименко от партия "Демократична сокира" вече иска да се направи проверка - дали не става въпрос за престъпление по член 111-2 от Наказателния кодекс на Украйна, като напомни някои публични действия на "Труха" в миналото.

