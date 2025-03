Преговорите между САЩ и Русия приключиха: Има ли резултат?

Официални представители на САЩ и Русия приключиха в понеделник еднодневните преговори, фокусирани върху предложението за прекратяване на огъня в Черно море между Киев и Москва. То е част от дипломатически усилия, които Вашингтон се надява да помогнат за проправянето на пътя за по-широки мирни преговори.

Разговорите, които се съсредоточиха наред с други въпроси върху опитите за постигане на морска сделка за прекратяване на огъня в Черно море, бяха представени от Вашингтон като стъпка в усилията на президента Доналд Тръмп да сложи край на тригодишната война. Източник от Белия дом каза, че има напредък в преговорите в Рияд и че се очаква "положително съобщение в близко бъдеще".

Руската информационна агенция РИА съобщи, че руската делегация, попитана за настроението им след края на преговорите, е отговорила: „Добре е“. Руски източник потвърди за Ройтерс, че преговорите са приключили късно в понеделник и проект на съвместно изявление е бил изпратен на Москва и Вашингтон за одобрение, като страните се стремят да го публикуват във вторник. В социалните мрежи бяха разпространени и кадри как руските преговарящи си тръгват от Рияд.

Russia-U.S. consultations in Riyadh have concluded, confirmed by the Russian Foreign Ministry.



Footage shows Senator Grigory Karasin and FSB advisor Sergey Beseda representing Russia. pic.twitter.com/cEncBBkOP1