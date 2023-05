Преселване: На контратерористичната операция в Белгород не ѝ се вижда краят (ВИДЕО)

Сред изброените населени места е Грайворон – градче, намиращо се на границата с Украйна, откъдето стана и атаката: Войната в Белгород: Хаос, атаки срещу руското МВР и ФСБ, а Пригожин псува (ВИДЕО)

Същевременно Гладков призна и, че все още "контратерористичната операция" в областта не е завършила.

Self proclaimed Governor of the Bilhorod region Gladkov admitted this morning that the Russian army still does not control parts of the region.



"Residents of the Grayvoron district should not return," he said.