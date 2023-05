Войната в Белгород: Хаос, атаки срещу руското МВР и ФСБ, а Пригожин псува (ВИДЕО)

Вчера, 22 май, т.нар. Руски доброволчески корпус (Легион Свобода на Русия) нахлу в Белгородска област. Въпросният корпус се появи на бял свят още в началото на март, с атака в друга руска област – Брянск.

Според един от сътрудниците на разследващата медия Bellingcat руските доброволци са водени от Денис Капустин, по прякор Никитин. Той е известен крайнодесен руснак, който има връзки с украинските крайнодесни формации. Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той има тесни връзки с руските спецслужби – т.е., Капустин е считан за наемник.

Сегашната атака стана през граничния пункт "Грайворон", като се появиха и видеа, показващи какво се случва. Общо 6-8 бронирани машини преминаха през пункта и навлязоха в Белгородска област, а в социалните мрежи бяха качени и снимки на документи на служители на ФСБ и на гранични служители именно от пункта "Грайворон": Руският доброволчески легион: Освобождаваме Белгородска област, не излизайте от домовете си

Another video of unidentified armoured vehicles approaching the Grayvoron border post. This could mean 6-8 vehicles in total. pic.twitter.com/6rRLOoFDvd