Руските доброволци: Продължаваме с освобождението на Белгородска област

"Добро утро на всички с изключение на съучастниците на Путин! Посрещнахме зората на освободената територия и продължаваме напред", пишат те в канала си в Telegram и призовават желаещите да се включат в борбата да се присъединят към тях или да ги подкрепят финансово.

Украинското разузнаване още вчера, 22 май, заяви, че операцията се извършва изключително от руски граждани. ОЩЕ: Киев: Руските доброволци започнаха операция по освобождаване на Белгородска област от Путинския режим

Според един от сътрудниците на разследващата медия Bellingcat обаче руските доброволци са водени от Денис Капустин, по прякор Никитин - известен крайнодесен руснак, който има връзки с украинските крайнодесни формации. Капустин е със забрана да влиза в Шенгенското пространство от 2019 година насам и има спекулации, че според германското разузнаване той поддържа тесни връзки с руските спецслужби.

Междувременно губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че руските сили "продължават прочистването на територията" от "диверсантите". Той помоли местните жители, които са напуснали домовете си, все още да не се връщат там.

Traffic jams forming as more and more Russians are fleeing the city of Belgorod, following the incursion of the Free Russia Legion (allied with the Ukrainian Army) into the region, taking control of 4 settlements near the city.pic.twitter.com/OVk6l3MZr2