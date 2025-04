Преследването на века: Шофьор на "Лада" с трик, на който и Дейвид Копърфийлд би завидял (ВИДЕО)

По улиците на Република Татарстан - един от субектите в състава на Руската федерация - се разигра свръхлюбопитна случка. Полицейска кола преследва оранжева "Лада", за да спре и провери шофьора, но той се измъква майсторски от униформените. Точно когато водачът отбива вдясно, а полицаят излиза от патрулката, тичайки към "Лада"-та, колата се разделя на две - задната ѝ част остава на пътя, а с предната беглецът отпрашва с висока скорост напред.

Преследването на века в Татарстан - шоу, на което американският илюзионист Дейвид Копърфийлд би завидял. Така беларуската опозиционна телевизия NEXTA описа ситуацията - една от многото пародийни случки, които сме свикнали да гледаме от Русия.

В крайна сметка обаче "илюзионистът" е бил задържан от полицията.

🚗 The chase of the century in Tatarstan — a guy in an orange LADA put on a show David Copperfield would envy



Just a second before getting caught, the car literally split in half and kept going.



Reports say the illusionist was eventually caught. pic.twitter.com/YNc9q9oZXz