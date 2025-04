Украйна отново атакува дома на руския модел на дроновете "Шахед" (ВИДЕО)

Нов епизод от войната на безпилотни летателни апарати между Русия и Украйна. Този път на ход е Украйна - осъществена е атака с дронове в района на руския град Елабуга. Там е разположена промишлената зона "Алабуга", където се произвеждат и сглобяват дронове клас "Шахед" - в руския вариант е "Геран".

Unknown friendly drones are striking Yelabuga in Tatarstan, where Iranian-Russian drones are being assembled. pic.twitter.com/PnX1X9rwNH