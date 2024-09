Престрелка в центъра на Москва, ранени полицаи и поне един убит (ВИДЕА)

В близост до офиса на компанията Wildberries в центъра на Москва днес е започнала стрелба заради спречкване.

В конфликта са участвали общо 30 души като са били повикани на помощ 100 полицаи, за да въведат ред. Подобна ситуация е имало в същата сграда и предния ден, 17 септември, но днес конфликтът се е ожесточил и се е стигнало до стрелба на входа на зданието.

Наложило се е от сградата на близкия Московски държавен университет "Ломоносов" на ул. "Моховая" да бъдат евакуирани студентите по журналистика.

Ранени са 10 души, сред които трима полицаи и европейският вицешампион по карате Абубакар Местоев. Има арестувани, а обстоятелствата около инцидента се установяват. Контролираната от Кремъл ТАСС съобщи и за един починал от раните си.

