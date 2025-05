През 2025 Русия дава още повече жертви за превзет километър земя, преговорите направиха живота в Украйна по-опасен (ОБЗОР - ВИДЕО)

През първите четири месеца на 2025 година руските успехи по фронтовата линия се забавиха, но Москва продължава да търпи загуби на личен състав, сравними с броя на жертвите от периода на засиления напредък между септември и декември 2024 г. През януари, февруари, март и април тази година руските сили са завладели общо 1627 кв. км в Украйна и Курска област (където украинците провеждаха трансгранична кампания още от август 2024 г.). За да постигнат това, руснаците са понесли 160 600 военни жертви - т.е. убити, толкова тежко ранени, че не могат да се върнат отново на фронта, пленени и изчезнали. Това прави средно 99 военни жертви на всеки квадратен километър, завладян през последните четири месеца, показват ежедневните доклади на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), анализирани от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Експертите правят оценка, че руските сили са завзели приблизително 496 кв. км през януари, 313 кв. км през февруари, 601 кв. км през март и 217 кв. км през април. Докладите на украинския генерален щаб сочат, че руските сили са дали приблизително 48 060 военни жертви през първия месец от годината, 35 300 през февруари, 40 670 през март и 36 570 през април. През месец март има най-голям напредък, но и най-много загуби - тогава до голяма степен беше елиминиран украинският плацдарм в Курска област и това съвпадна с временното прекратяване на обмена на разузнавателна информация между САЩ и Украйна и временното спиране на оръжието от Щатите: Украинците оставиха едни от най-добрите си оръжия в руски ръце в Курск: Кои са те?

През последните четири месеца като цяло руските успехи се забавиха заради по-добре защитени украински позиции в и около по-големи градове като Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск.

Снимка: Kremlin.ru

Понастоящем руските сили понасят по-голям брой жертви на спечелен квадратен километър, отколкото през есента на 2024 г. Между септември и декември 2024 г. военните на диктатора Владимир Путин са спечелили приблизително 2949 квадратни километра с цената на 174 935 военни жертви, или средно 59 военни жертви на завзет кв. км. Руските сили последователно увеличават броя на жертвите през септември, октомври, ноември и декември 2024 г. и достигат връхна точка от приблизително 49 135 общи месечни жертви през декември.

Месечните темпове на руското настъпление обаче достигат 839 квадратни километра през ноември 2024 г., а през декември 2024 г. започват да се забавят до 593 квадратни километра и продължават с тази тенденция през 2025, с изключение на успехите в Курск. В периода между януари и април 2025 г. руските успехи са с 45% по-бавни, отколкото в периода между септември и декември 2024 г., въпреки че в този интервал руските жертви са намалели само с 10%. По този начин руското военно командване явно толерира сходни темпове на загуба на личен състав въпреки значителното намаляване на темповете на териториалните придобивки, анализират от ISW.

Русия "поддържа" тези загуби чрез бързо разгръщане на нискокачествени войски на фронта, а разчитането на такъв тип сили възпрепятства способността да се провеждат сложни операции и да се постига бърз напредък в Украйна. Руската армия не разполага с резерв от добре обучени войници, които в момента да са извън бойните действия в Украйна и да могат бързо да се разгърнат по фронтовата линия. Такъв резерв не може и да се създаде, щом Путин праща на сигурна смърт слабо обучени сили.

Прясно доказателство за руски загуби - видео, показващо как украински Су-27 хвърля бомби GBU-62, за да унищожи руски команден пункт заедно с щурмови групи на Харковския фронт. След проследяване на руските движения в продължение на повече от денонощие - сградата, пълна с войници и оборудване, е унищожена:

A Ukrainian Su-27 drops GBU-62 bombs to destroy a Russian command post along with assault groups on the Kharkiv front. After tracking Russian movements for over a day, the building — packed with troops and gear — was obliterated pic.twitter.com/B2OfWS9hoE