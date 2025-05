Псевдопримирие - Зеленски предупреди гостите на Путин за 9 май да се пазят, Медведев джафка: Гнида

Безопасността на политическите лидери, които ще посетят парада на Червения площад за Деня на победата (9 май) не е гарантирана. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на среща с журналисти, цитиран от Укринформ - думите му са в смисъл, че за сигурността на гостите на Кремъл се грижи руското държавно-политическо ръководство. На тази среща Зеленски посочи, че не приема новото примирие за 3 дни, което руският диктатор Владимир Путин обяви за Деня на победата – разбирането в Украйна и сред редица западни военни и политически анализатори е, че така Путин търси дори малка пауза, за да прокара своите цели през информационната кампания на парада за 9 май и да осигури пауза за военните си сили в Украйна преди те пак да се хвърлят в нова офанзива.

Всъщност, Зеленски е имал неофициална среща с журналисти и на нея е споделил, че готвещи се да идат на парада на Червения площад за 9 май чуждестранни политически лидери са му звънели да го питат би ли гарантирал безопасността им в Москва - Още: Гостите на Путин за 9 май, Деня на победата: Кои отиват

"Посещаващите Москва го правят, за да дадат на Путин дипломатически шанс да излезе от изолацията. Тези лидери, или приятели, или партньори на Путин, които ще дойдат по една или друга причина на Червения площад на 9 май – никой няма да помогне на Путин", подчерта украинският президент. Той настоя, че Русия трябва ясно да покаже, че е готова да говори за реално прекратяване на огъня. "Просто до 7-ми май те ще убиват, след това за два-три дни спират и на 11-ти пак ни атакуват с ракети. Безусловното прекратяване на огъня е модел, предложен от американците. Да, нека опитаме за 30 дни. Защо 30-дневно прекратяване на огъня? Защото за 3, 5, 7 дни е невъзможно да се договорим за каквото и да било", обобщи Зеленски.

In Moscow, a full-scale replica of the German Reichstag has been built to stage a performance depicting the 1945 assault on the building. pic.twitter.com/YszO55agpJ

Моментално в канала си в Телеграм реагира бившият руски президент и бивш руски премиер Дмитрий Медведев, който е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация.

"Гнидата (бел. ред. - Зеленски) разбира, че в случай на истинска провокация в Деня на победата, никой не гарантира, че 10 май ще дойде в Киев", написа Медведев, според когото Зеленски провокира само словестно с думите за безопасността на решилите да отидат на Червения площад на 9 май.

Medvedev threatens that "May 10 might not come for Kyiv" if Zelensky dares a provocation in Moscow on May 9.



In his latest rant, he attacked Zelensky for rejecting Putin’s so-called truce offer and claimed that “no one can guarantee Kyiv’s survival” if anything happens on… pic.twitter.com/EMNtgFArYk