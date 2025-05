Илон Мъск запретва ръкави: Официално ще строи нов град в Тексас

Южният Тексас, където се помещава ракетната компания SpaceX на Илон Мъск, е напът да се превърне в официален град с галактическо име: Starbase. Гласуването в събота, 3 май, за официалното организиране на Starbase като град беше одобрено с голяма разлика от малка група гласоподаватели, които живеят там и са предимно служители на Мъск в SpaceX. Starbase е съоръжението и площадката за изстрелване на ракетната програма на SpaceX, която е по договор с Министерството на отбраната и НАСА и която се надява да изпрати астронавти обратно на Луната, а някой ден и на Марс.

Starbase, Texas Is now a real city!

Мъск за първи път заяви идеята за Starbase през 2021 г. и одобрението на новия град беше почти сигурно. Смята се, че от 283-ма имащи право на глас в района повечето са работници от Starbase.

Изборната победа на президента на САЩ Доналд Тръмп през ноември миналата година е лична за Мъск. Популярността на милиардера намаля, откакто той се превърна в публичното лице с моторна резачка на съкращенията на работни места и разходи във федералната администрация на Тръмп, а печалбите на неговата автомобилна компания Tesla рязко спаднаха. SpaceX като цяло получи широка подкрепа от местните власти за своите работни места и инвестиции в района, съобщава "CBC".

