"Заразата 9 май плъзва": И индийският министър на отбраната изглежда няма да ходи на Червения площад

Индийският министър на отбраната Раджнат Сингх изглежда няма да отиде на военния парад на руския диктатор Владимир Путин по случай 9 май, Деня на победата, който ще се проведе на Червения площад в Москва. Новината е особено интересна, след като има сериозни въпросителни дали сръбският президент Александър Вучич и словашкият премиер Роберт Фицо ще са там - и двамата имат здравословни проблеми, като Вучич беше приет дори в болница със силни болки в гърдите и високо кръвно според ТАСС, докато за Фицо не е много ясно какви са точно проблемите.

Сингх трябваше да замести индийския премиер Нарендра Моди в Москва, но и това няма да стане, предава India Today. Според индийската медия, причината са влошените отношения на Индия с Пакистан заради терористичната атака в Кашмир, при която загинаха 25 индийски и 1 непалски турист. Поради същата причина и Моди се отказа да ходи в Москва, за 80-тия Ден на победата.

Очаква се на мястото на Сингх да отиде индийският зам.-министър на отбраната Санджай Сетх.

