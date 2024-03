При паритет на фронта: Русия се хвали с унищожен "Пейтриът" и нови умни бомби (ВИДЕО)

ОЩЕ: Дрон удари в руска петролна база, пламнал е руски газопровод, голяма руска атака с дронове (ВИДЕО)

Показателно е – популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, съобщава в обзора си и то с отбелязване като за "централно събитие за деня", че при село Сергеевка, близо до Покровск (това е направлението на запад от Авдеевка, на 40-тина километра) са били поразени пускови установки и радар MIM-104 на американски зенитно-ракетен комплекс Patriot (Пейтриът). Успешният удар е извършен с ракети "Искандер". Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке счита, че това изглежда вярно, макар че се съмнява, че става въпрос за камиони-цистерни MAN KAT 1, като в профила си в Twitter прилага видеокадри от удара, които бяха публикувани от руското военно министерство. Камионът може да се ползва за превоз на установки на "Пейтриът", но се ползва от украинската армия и като логистично превозно средство – това съобщава в своя дневен обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) на база твърдения на няколко анализатори от публичната разузнавателна платформа OSINT. Всъщност руснаците първоначално съобщиха, че са ударили ракетна система С-300. Предвид украинските официални съобщения за свалени 15 руски изтребител-бомбардировачи за десетина дни, мнозина анализатори предположиха, че украинското военно командване е преместило по-сериозни оръжия в близост до активната фронтова линия, за да има такива успехи: Капят като круши: 15-ти руски "Су" за 2 седмици е на земята, нова атака с дронове в Русия

Все повече внимание се обръща и на т.нар. умни бомби (авиационно-управляеми бомби КАБ). Вече има информация, разпространена широко първо от "Билд", че Русия има нова бомба ФАБ-1500 (неуправляема) – с по-голямо количество взрив, до 200 метра диаметър на поражение, но и по-малко точни. Какво представляват тези бомби, с обсег до около 70 километра, но и повече с новите бомби – вижте:

Russia’s glide bombs have become a game changer on the battlefield. Ukrainians say only more long range air defense and Western jets can counter them. See the devastating effect of the glide bombs weighing up to 1.5 tons. @ErinBurnett @OutFrontCNN @CNN @cnni @RUSI_org with… pic.twitter.com/HnQIGyBGHf — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 9, 2024

Ако някой си мисли сериозно, че Украйна тази година ще атакува масирано на фронта, да погледне какви защитни съоръжения се строят в Запорожка област – това послание отправя Юлиян Рьопке в друга своя публикация в Twitter:

Сила на разпространение набира и репортаж на CNN как САЩ са се готвили за потенциално използване на ядрено оръжие в Украйна от страна на режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Става въпрос за есента на 2022 година. Американците са ангажирали Китай и Индия като посредници да предадат на Путин ясното им предупреждение, че това е червена линия и какви ще са последиците за Русия. Вашингтон се е опасявал от такъв сценарий, след като Русия загуби единствения областен град в Украйна, който завладя досега във войната – Херсон. По това време руският военен министър Сергей Шойгу силно разпространяваше пропагандата, че Украйна готви "мръсна (ядрена) бомба".

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете не се повишава особено – 73 бойни сблъсъка по целия фронт за денонощието. Основното руско усилие си остава Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка). Има 30 отбити руски пехотни атаки там, по украинските данни. Резултатът е видим от обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов – никакъв намек за решителен руски пробив, а "Рибар" дори не обелва дума за този участък на фронта.

При Авдеевка за втори пореден ден се вижда понижение на интензивността на военните действия – 16 отбити руски пехотни атаки, по линията Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи (на 10-15 километра югозапад-северозапад от Авдеевка). Пегов твърди, че руснаците успели да направят маневра от север при Тоненко и създават условия за обкръжение на украинските позиции, но в Бердичи било обратното – украинците се справят по-добре и руснаците имат позиции само в източните покрайнини на селото. По-голямата част от Орловка е под руски контрол, но украинската армия пази високия терен на запад и всъщност докато това е така, руски напредък оттук не може да има. Постоянно идват украински подкрепления, добавя Пегов. "Рибар" отново мълчи и за това направление. Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Лиховий е категоричен, че ситуацията в този участък на фронта е стабилизирана и че руснаците имат единствено локални успехи, които не оказват влияние на цялостната ситуация.

SHADOW unit with a compilation of their FPVs hunting Russian infantry in the Avdiivka region. pic.twitter.com/pZEEHnKuEm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2024

Двата руски източника обаче гледат повече към Бахмут – Пегов твърди, че руските сили „продължават да изтласкват“ украинците в Ивановско, на 5-6 километра запад-югозапад от Бахмут. Това изтласкване вече трае кажи-речи от началото на годината. Имало било и малки руски успехи в Богдановка – на 5-6 километра северозападно от Бахмут. "Рибар" обаче твърди, че украинците активно контраатакуват в Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) и че руснаците не напредват в Ивановско, а "консолидират позициите си".

В Купянското направление за изминалите 24 часа няма нито една руска пехотна атака, съобщава украинският генщаб, а Пегов признава, че там, както и в Лиманското направление, нищо не се е променило.

За западната част на Запорожка област Пегов и "Рибар" признават, че украинската армия готви настъпление и всъщност засилва натиска спрямо руските позиции в южните покрайнини на Работино. Селото е на 10 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол – овладяването му беше основният и единствен успех на украинската контраофанзива през лятото на 2023 година. Колко жестоки са боевете в района – поредно ВИДЕО (18+) показва унищожена руска бронирана техника и трупове на руски войници, сред които и чеченци, вероятно от отряда "Ахмат":

Russians are now also resorting to Desertcross 1000-3 golfcars in the Robotyne direction. It didn't take long before the car and the crew were taken out by a mine.



No more BMP's left? pic.twitter.com/8Ao73NC8V2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2024

На източния бряг на река Днепър, при Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) – нищо ново. Украинците държат малкото си предмостие, руснаците са неспособни вече половин година да се справят с няколкостотин украински морски пехотници:

ОЩЕ: Няма как да има мир: Зеленски говори, Русия атакува и губи много хора и техника (ВИДЕО)