Няма как да има мир: Зеленски говори, Русия атакува и губи много хора и техника (ВИДЕО)

Зеленски изрично повтори, че голямата цел на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин е да покори Украйна, да я лиши от идентичност – така, както асимилира Беларус. Беларус няма свой суверенитет и идентичност, категоричен беше украинският президент, който използва израза "руска дипломатическа окупация" по отношение на управляваната от диктатора Александър Лукашенко страна. По думите на украинския президент, Путин е опитал да асимилира по същия начин и Украйна – политически, но се е провалил и затова е тръгнал по пътя на войната: Зеленски обясни защо всъщност Путин започна войната срещу Украйна (ВИДЕО)

Zelensky should have been dead on 24 February 2022. At least, that was Putin's plan. Over two years later, the Ukrainian president confidently rejects the presence of representatives of so-called Russia at a peace summit proposed by Türkiye's Erdoğan. pic.twitter.com/MT9L9qhpAf — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 8, 2024

Пример за невъзможността да има мир има и от тази нощ – пореден руски обстрел в град Херсон по цивилни, ударена е жилищна сграда, пострадало е 7-годишно дете. То е със среднотежки наранявания, няма опасност за живота му:

Украинският президент повтори и това, което казва нееднократно и с което много експерти са съгласни – примирие сега, особено в по-дълготраен период, ще позволи на Русия да натрупа отново сили и оръжие за нова война. Русия ще може да събере нови войници, да ги тренира и обучи, докато сега е принудена да ги хвърля зле обучени и подготвени на фронта в Украйна. Русия купува оръжие от Северна Корея и Иран, защото запасите ѝ не са достатъчни и търси алтернативи – ако има време и възможност обаче, пак ще натрупа резерви, обобщи Зеленски. Оценката му се споделя напълно от ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Володимир Зеленски посети и корабостроителницата близо до Истанбул, която строи украинската корвета "Хетман Иван Мазепа":

During his visit to Türkiye, President Zelenskyi visited the Hetman Ivan Mazepa Ada-class corvette, which is being built for Ukraine at a shipyard near Istanbul. He also assigned the name Hetman Ivan Vyhovskyi to the second Ada-class corvette that will be built. pic.twitter.com/fj7qj444it — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2024

Отделно, украинският президент обяви подписване на търговско споразумение с Турция и проведе срещи с компании от турския военнопромишлен комплекс:

Zeleskyi's response to the visit to Istanbul



--



As always, the Ukraine-Turkey talks were quite sincere and productive. In the defense sector, both at the governmental level and at the level of companies of our countries, we have reached agreements on joint projects.



I held a… pic.twitter.com/jyLdYYXfdB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2024

Интересен щрих от фронта даде и главнокомандващият украинските ВВС генерал Микола Олещук. По думите му, след свалянето на 15 изтребител-бомбардировачи Су-34 и Су-35, руската армия е вече по-предпазлива при провеждането на бомбардировки с умни бомби и се старае да го прави от възможно най-далечна дистанция, както и че броят на извършваните полети от руската военна авиация над украинска територия е значително намалял.

На този фон, МААЕ официално поиска от Русия да напусне територията на АЕЦ Запорожие. Това стана, след като директорът на организацията Рафаел Гроси се срещна лично с Владимир Путин. Бордът на директорите на МААЕ поиска най-голямата атомна централа в Европа отново да бъде управлявана от Украйна. Централата е окупирана от руската армия от 2 години насам. МААЕ изразява притеснения, че в АЕЦ-а няма достатъчно квалифициран персонал, няма как да се изпълняват планирани и превантивни мерки за поддръжка на ядрените мощности в пълен мащаб, трудно е да се поддържа охлаждането на реакторите с настоящия ресурс, ограничен заради военните действия, както и наличието на минирани сектори около и в централата.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

(КАРТИ) Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има силно намаляване на интензивността на бойните действия. За денонощието украинците отчитат 63 бойни сблъсъка, което намаление с около 25% на дневна база. Най-горещо си остава в Новопавловското направление (от Маринка на запад – селата Победа, Красногоровка и Новомихайловка), където има 22 отбити руски пехотни атаки. На запад от Авдеевка, по линията Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи (на 10-15 километра югозапад – северозапад от Авдеевка) има 15 отбити руски пехотни атаки, като се забелязва намаляване на руската активност в този район. При Бахмут има 9 отбити руски пехотни атаки – при Клещеевка и Андреевка, на 7-10 километра юг-югозапад от града.

Всъщност именно при Бахмут има данни за голям разгром на руснаците, при Клещеевка. Става въпрос за разбита руска колона с тежка военна техника, с която е опитана атака. На геолокализирани видеокадри се виждат общо 15 поразени и унищожени единици руска бронирана техника, главно БТР-и и бронирани машини на пехотата. Атаката е била през нощта, но не е изненадала украинците. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, налива масло в огъня, като признава в обзора си за деня, че украинците контраатакуват от север – в Богдановка, на 5-6 километра северозападно от Бахмут. За какви загуби и смърт става въпрос при руснаците - вижте ВИДЕО (18+). На този фон руската служба на BBC и "Медиазона" вече са потвърдили смъртта на 46 678 руски войници, но с уговорката, че в пъти повече руски военни са умрели в Украйна. Потвържденията са на база данни като некролози и сведения от близки роднини и приятели, лично получени от журналистите.

Не по-малко загуби инкасират руснаците и в направлението при Авдеевка. Там украинците успяха да стабилизират линията Тоненко – Орловка – Бердичи. "Рибар" признава, че има украински контраатаки срещу руските позиции в източните покрайнини на Бердичи, както и че украинците запазват позиции при Тоненко и Орловка. Зад тези села има водоеми и по-висок терен и именно там е линията на защита на украинците, откъдето те обстрелват руснаците и извършват локални контраатакуващи операции:

A Russian BMP just dissapeared after being hit by a Ukrainian FPV in the Avdiivka direction. pic.twitter.com/hp2cBbukYN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 8, 2024

Не по-малко жестоко е положението и в Южна Украйна - Запорожието и източния бряг на река Днепър. Там интензивността на боевете отдавна не е толкова висока, колкото при Авдеевка, Бахмут, Лиманското и Купянското направление, но това не значи, че нещата са се успокоили напълно. В западната част на Запорожка област, при Работино (направлението Орехов - Токмак - Мелитопол) пак има известно повишение на руската активност и нови опити да се пробие през самото село, за момента неуспешни. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише, че украинците продължават с опитите да изтласкат руснаците от западните покрайнини на Работино. Картина от бойните действия от първа ръка там:

Fighters of the 3rd Assault Detachment of the "OMEGA" Special Purpose Center repel the enemy tank and infantry attack in Robotyne using AT-4 and MK-19 grenade launcher.



Fierce battles are taking place in the Robotyne area, the Defense Forces of Ukraine are inflicting huge losses… pic.twitter.com/xKNnHdTlTB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 8, 2024

Междувременно, на източния бряг на река Днепър, в село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) нещата не се променят - украинците си удържат предмостието. Показателно е как го правят - руски войник, който най-сетне си тръгва от мястото на бойните действия, говори как всеки, който е познавал от другарите си в Кринки, е или мъртъв, или ранен: "Просто е кошмар - хохлите (обидно име на украинците, което руснаците използват по техен адрес) бомбардират непрекъснато. И нашите го правят, но ... Не можеш да победиш - нито ние, нито те. Гледаш постоянно небето (за идващи дронове) - не съм го гледал толкова през целия си живот. Ако пропуснеш отблясък, дронът хвърля граната по теб - и си ранен, най-малкото. Много момчета бяха убити - 28 най-малко, останалите са ранени, всичките. Само някои като мен, които са леко ранени, останаха до фронта. Тръгваме си утре, слава Богу - по-близо до Ростов":

Russian serviceman is glad to be leaving Krynky since everyone he knows is either dead or wounded.https://t.co/cIT7GvBFxi pic.twitter.com/jPf0pAIC5Z — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) March 8, 2024

Говорителят на украинското оперативно командване "Юг" Наталия Хуменюк коментира, че руснаците изграждат защитни линии на изток от река Днепър и минират широки области, явно подготвяйки се за евентуална бъдеща по-широка украинска контраофанзива.

За четвърти пореден ден в Черно море няма нито един руски военен кораб на бойно дежурство, по данни на украинския генщаб. В Азовско море е само един.

