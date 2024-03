Приднестровието обвини Украйна в удар срещу военен обект (ВИДЕО)

"Днес на територията на военна база в Тираспол възникна пожар в резултат на експлозия. Предварително е установено, че експлозията е причинена от атака с дрон камикадзе", заявиха властите в социалните мрежи, предаде АФП. Те твърдят, че дронът е бил изстрелян от Одеска област в Украйна.

This footage would be related to the incident, showing an object that is on fire and black smoke rising. Law enforcement agencies are reportedly on the scene. A criminal case has been opened. pic.twitter.com/xh2AQ9YD5p