Пригожин: Украйна и НАТО нямаше да ни нападнат първи, целта на инвазията бе друга (ВИДЕО)

„От 2014 до 2022 г. Донбас беше разграбен. Разграбен от различни хора, някои от които част от президентската администрация (на Путин – бел. ред.), ФСБ, олигарси. Тези хора крадяха пари от хората в Донбас, базирани в непризнатите Донецка и Луганска народна република. В ДНР и ЛНР имаше армия, която в случай на атака от украинците, трябваше да предприема отговор. Обаче тези армейски части не съществуваха. На практика, имаше минимален брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари“, заяви Пригожин.

„Сега, по темата защо започна специалната операция (войната – бел. ред.). Украинците имаха група, разположена по протежение на границата с Донбас, която ние пробихме от Попасна до Артемовск. Тази група се състоеше от различни доброволци, националисти и редовна армия. Тази група се обстрелваше с нас и това се случваше в тези дълги 8 години. Към 24 февруари 2022 г. нямаше нищо необичайно. Сега Министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента (Владимир Путин – бел. ред.) и да разкаже история, че е имало дива агресия от страна на украинската страна, че те са щели да ни атакуват заедно с цялата НАТО. Така наречената специална военна операция започна на 24 февруари по напълно различни причини“, каза създателят на ЧВК „Вагнер“.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the "SMO". In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1