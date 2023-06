Пригожин попиля Шойгу: Крият се загуби от Путин, може да останем без армия и без Русия (ВИДЕО)

ОЩЕ: С нов закон Путин ще вика още наборници, Украйна руши все повече руска техника (ВИДЕО)

„Не мога да коментирам по никакъв начин как върви контраофанзивата за Въоръжените сили на Украйна. Мога да кажа какво се случва с нас днес на контактната линия. Врагът е окупирал Пятихатко (т.е. освободил го е от руска окупация – бел. ред.). Врагът е окупирал северната част на Работно, врагът е окупирал Урожайно. Огромни парчета земя бяха дадени на врага. После, село Садово над Токмак – врагът е там и нека се молим на Господ да е само група от 50-100 човека“, заявява Пригожин.

„Но няма никакво управление, няма оръжия, боеприпаси. Войниците пишат писма всеки ден, че се нуждаят от снаряди, нуждаят се от противотанкова защита, гранати и бронебойни патрони“, продължава той.

Prigozhin with an update on the front lines:



"P'yatykhatky is controlled by 🇺🇦 forces, as is the northern part of Robotyne. Urozhaine is also under Ukrainian control. Big parts have been given up by Russian forces. One day we will wake up and find out Crimea is given away."



🍿 pic.twitter.com/miQr5m7mBm