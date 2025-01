Приятелски огън: Руснаците изглежда взривиха севернокорейска ракетна система, но се хвалят, че е западна (СНИМКИ)

Унищожихме радарна система западно производство, която ползваше украинската армия - в Курското направление. Така в руското военнопропагандно телеграм пространство се зарадваха на поредни видеокадри, показващи попадение в по-сложна и скъпа военна система в рамките на войната в Украйна.

Един от най-популярните профили на т.нар. OSINT мрежа - хора, които се занимават с анализ и оценка на събития и твърдения, попари руската военна пропаганда. "Изглежда, че това е инцидент с приятелски огън по рядка севернокорейска ракетно-зенитна система, пратена да помага на руснаците - т.е. на руска служба". Системата е подобна на руската "Тор" и беше представена на парад в Северна Корея преди по-малко от 5 години. Тя е предназначена за унищожаване на самолети, хеликоптери, крилати ракети, прецизни боеприпаси, безпилотни летателни апарати и балистични заплахи с малък обсег:

