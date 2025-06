Пропалестински активисти повредиха два военни самолета на британците в най-голямата им база (ВИДЕО)

Двама пропалестински активисти са нахлули в най-голямата авиобаза на Кралските военновъздушни сили на Великобритания и са нанесли щети по два военни самолета. Инцидентът е станал през нощта на 19 срещу 20 юни на летището в Брайз Нортън, западно от Оксфорд в Централна Англия. Демонстрантите влезли с електрически скутери, залели с червена боя двигателите на самолетите, ударили ги с лостове, нарисували палестинското знаме на асфалта, след което са избягали.

В социалните мрежи се появиха и видеа от вандалската проява:

BREAKING: Pro-Palestinian activists from Palestine Action broke into RAF Brize Norton, the UK’s largest airbase, and vandalized two Airbus Voyager refueling aircraft—spraying red paint into the engines and damaging them with crowbars. pic.twitter.com/6QEde6JuxB