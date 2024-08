Протестите в Сърбия срещу добива на литий пак се възобновиха

След прекъсването миналата седмица и след демонстрациите в Белград, протестите в Сърбия продължиха - заради планиран добив на литий от австралийския минен гигант Rio Tinto, който е подкрепян от ЕС, а германският канцлер Олаф Шолц подписа споразумение, че литият от Сърбия ще се ползва за производство на електромобили от популярни германски автомобилни марки.

Снощи хора се събраха във Валево и Иваница. Малко по-рано протестна акция беше организирана в Приеполе, пише "Данас".

Голям брой хора се събраха във Валево на предишния протест, а репортерът на телевизия N1 отбеляза, че имало много хора и снощи. На протеста се изказваха лекари, юристи, еколози ...

Още: Вучич: Русия ми каза, че ще ме свалят с преврат

Хората от Валево, с които репортерът на N1 разговаря преди протеста, казаха, че са се събрали с една и съща цел и същото послание - "няма да има мини" и че ще направят всичко възможно, за да предотвратят добива на литий.

Организаторът на протеста Зоран Джорджевич каза пред N1, че "Валево започва в Сърбия втория сет в мача за оцеляването на нашите градове и страната ни". "От една страна има хора, които се интересуват от политика и пари, а от друга страна, ние се интересуваме от земя, вода - вижте този шум, броят на хората, които спонтанно дойдоха днес. Това е мач, вероятно от няколко кръга, така че не трябва да очакваме, че ще променим нещо днес, но със сигурност ще продължим по пътя на спасението за всички ни”, каза той.

Serbia’s plans to mine one of Europe’s largest deposits of lithium have spurred widespread protests in the country, with thousands coming out to oppose the project https://t.co/v5kt395Iw7 pic.twitter.com/4ZozkIGLbq