Проучване: Повече пари в семейството, по-умно бебе

Бебетата, чиито майки с ниски доходи са получавали значителни месечни социални помощи, са имали повече мозъчна активност, свързана с мисленето и ученето. Това сочи ново проучване на изследователи.

Изследването, публикувано в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences, описва първите резултати от проучване в САЩ, което разглежда как намаляването на бедността може да повлияе на когнитивното поведение.

"От много години знаем, че израстването в бедност излага децата на риск от по-ниски училищни постижения, намалени приходи и по-лошо здраве“, каза старшият автор на изследването Кимбърли Ноубъл пред АФП, предаде БГНЕС. Досега обаче не беше известно дали тази разлика идва от самата липса на финансови ресурси или от други фактори, често свързани с бедността.

"Това е първото проучване, което показва, че намаляването на бедността променя развитието на мозъка на децата", уточнява Ноубъл.

През 2018 г. Ноубъл и нейният екип набират 1000 майки с ниски доходи и техните новородени от четири големи града в САЩ за контролно проучване "Първи години на бебето". След година изследователите се връщат в домовете на семействата със специален бебешки ЕЕГ монитор - устройство, което открива електрически сигнали в мозъка - за измерване на мозъчната им активност.

Те наблюдават 435 от 1000 бебета, преди пандемията от Ковид да им попречи да посещават семействата, за да събират данни - и откриват съществена разлика между това кои бебета показват решаваща високочестотна мозъчна активност, свързана с ученето.

Децата с по-малко парична подкрепа междувременно показват по-малка мозъчна активност.

Проучване от 2010 г. в American Economic Journal: Applied Economics показва, че разликата от 4000 долара в годишния доход в началото на детството е свързана с по-високи училищни постижения. Сумата също е сравнима с обезщетенията, с която някои от проучените майки биха могли да се квалифицират.