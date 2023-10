Псува Захарова и Медведев, загуби работата си: Съдбата на руски пропагандист (ВИДЕО)

Става въпрос за Евгени Сатановски – а причината да бъде махнат е, че си позволи нецензурни думи спрямо говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. Според версията на Newsweek, Сатановски я е нарекъл "пияница-антисемит". Само че на видеозапис, надлежно запазен от беларуската опозиционна медия NEXTA, добре се чува, че Сатановски използва по адрес на Захарова друга думичка - "шмара". Преводът ѝ съответства на няколко български нецензурни думички, предимно започващи с буквата "к":

"Masha Zakharova just another hard-drinking slut," this is how the host of the "Solovyov Live" Russian propaganda channel, Yevgeny Satanovsky, called the speaker of the Russian Foreign Ministry for her "anti-Israeli statements." pic.twitter.com/x8pMiOt83y