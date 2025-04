Публикуваха първите посмъртни снимки на папа Франциск (СНИМКИ)

От Ватикана публикуваха първата посмъртна снимка на Папа Франциск. Главата на римокатолическата църква почина на 88 години на 21 април 2025 г. Това се случи след продължително боледуване и пребиваване в болница. Причината за смъртта му е инсулт, след който той е изпаднал в кома и малко след това е издъхнал в резиденцията си в "Света Марта". От Ватикана уточниха, че тленните му останки ще изложени на 23 април в базиликата "Свети Петър". Очаква се папа Франциск да бъде погребан до 9 дни след смъртта му. Неговото последно желание е било да бъде положен в базиликата "Санта Мария Маджоре" в Рим. Това е мястото, където папа Адриан Втори е благословил кирилицата.

PAALAM, POPE FRANCIS 🙏



Photos released by the Vatican Media on April 22, 2025, show Pope Francis's body lying in state at the Chapel of Santa Marta in Vatican City during the rite of the Confirmation of the Death of the Pontiff. The images were taken a day earlier, April 21.… pic.twitter.com/KOjXET3GDy