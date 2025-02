Путин, добричкият диктатор-приятел: Сигнали на отстъпление от Запада (ВИДЕО)

Съединените щати са дали на Европа 3 седмици, за да се съгласи с условията, при които Украйна да се предаде на Русия – това твърди финландският евродепутат Мика Аатола. Аатола е част от най-голямата политическа формация в Европейския парламент – Европейската народна партия (ЕНП), в която членува ГЕРБ-СДС, първата сила в българския парламент. "Ако не се съгласим, САЩ ще се изтеглят от Европа", казва Аатола. Newsweek обаче коментира, че евродепутатът не е дал допълнителни подробности и доказателства за такава американска позиция: Страх в парламента: Без български войници в Украйна, Русия не е агресор.

Finnish EPPGroup MEP, european parliament Foreign Affairs committee member and EPP EUDS coordinator Mika Aaltola: "The United States has given us three weeks to agree on terms for Ukraine's surrender. If we don't, the United States will withdraw from Europe."

Засега, според източници на NBC, по време на срещата от средата на миналата седмица на инициативата "Рамщайн" в Брюксел, американският министър на отбраната Пийт Хегсет е казал, че САЩ може да изтеглят значителна част от войниците си, базирани в Европа.

"Трябва да можем да разговаряме с държава, която има най-големия арсенал от тактическо ядрено оръжие и вторият най-голям стратегически ядрен арсенал, ако не и най-големият. Дали го харесваме или не, но Русия е глобална сила. Първата стъпка - нашето посолство в Москва сега едва функционира, няма достъп до банкови услуги – това трябва да се поправи. Ако затворим дипломатическата си мисия в Русия, ще трябва да бъде затворена и тяхната тук, а тогава няма да имаме никаква линия на комуникация", заяви американският държавен секретар Марко Рубио.

Under Biden, the US lost contact with Russia, something that didn’t happen even at the height of the Cold War, — Secretary of State Rubio



He noted that Washington and Moscow must maintain relations, whether they like it or not. One of the reasons the US cannot afford to ignore… pic.twitter.com/U3COb4VAyh