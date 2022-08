Путин говори само за Донбас, но американски експерти са убедени, че иска цяла Украйна

ОЩЕ: Бъдещето на Украйна зависи от изхода на битките в Донбас и Черноморието

Руският военен министър Сергей Шойгу коментира, че страната му не мисли да използва химическо и ядрено оръжие в Украйна. Информация, че ще употребим такова оръжие е абсолютна лъжа, каза Шойгу, цитиран от "Интерфакс". Освен това, Шойгу отрича, че западното оръжие оказва съществено влияние на фронта.

Според сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, в направлението Бахмут руснаците нямат успех. Боевете там обаче не стихват, като при Соледар са нанесени и въздушни удари от руснаците, а в направлението към Краматорск е спряна поредна руска атака. Има твърдения от посланика на ЛНР в Русия Родион Мирошник, че по-голямата част от индустриалната зона на Соледар вече е в руски ръце, само че снимки и видеа липсват и едва ли извън завода „Кнауф” руснаците са установили твърд контрол. При Ивано-Даривка, на 15 километра югоизточно от Северск, руснаците са претърпели тежка загуба според украинските данни и са се оттеглили в посока на петролната рафинерия край Лисичанск. Именно при Родаково, Луганска област, беше взривен руски оръжеен склад. Прочитът на Мирошник е съвсем различен – Северск бил обкръжен от три страни, само че Институтът за изучаване на войната счита, че тези думи са пропаганда за подигане на бойния дух. Руснаците обаче постоянно обстрелват Славянск, Краматорск и особено Бахмут. При Авдеевка също няма промяна – руският натиск продължава, като основната линия на пехотно стълкновение е на между 10 и над 20 километра от града.

Една от интересните новини от денонощието е за въздушен удар, извършен от Русия от територията на Беларус. Става въпрос за руска атака със Су-34 в Житомирска област. Тази атака потвърждава опасенията на Киев, че скоро може да има по-масиран руски удар, който да тръгне от Беларус: Украйна се готви за руска атака от Беларус в Деня на независимостта

При Харков също има по-сериозно раздвижване – при Стари Салтов, т.е. западно от Харков. Там изглежда има успешна руска атака. Но при Мазанивка, на 24 километра северозападно от Славянск, руските части се оттеглят и поне засега украинските сили там имат превес – обаче боевете продължават. Изглежда украинците имат превес и при Святогорск, като в местния национален парк водят успешни боеве срещу руските части. А в нощта на 15-ти срещу 16-ти август руснаците обстреляха 5 от 9-те квартала на Харков, което беше коментирано от Олег Синегубов, управителя на Харковска област, като най-големият руски обстрел от доста време насам. В резултат на стрелбата има 1 загинал човек. През тази нощ също е имало руски обстрел.

В Херсонска област руснаците опитват да ударят по украинските позиции при река Ингулец, където има изграден мост за украинската военна техника – засега без успех. Продължават руските обстрели на Николаев и Кривой Рог. За часове руснаците са изстреляли 40 ракети "Град" по Никопол – вероятно от установка "Пион", разположена на 11 километра от АЕЦ „Запорожие”. Украинското командване "Юг" докладва за нанесени удари по руски оръжейни складове в Новопретровка и Максимивка, на 53 и 40 километра западно от Николоаев, и по команден руски пост в северозападната част на Херсонска област.

Като резултат от войната, украинското министерство на образованието съобщи, че само 41% от учебните заведения имат готовност да започнат учебната година.

