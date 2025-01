Путин изненада с решение за дроновете в Русия. При Покровск - нищо ново (ОБЗОР - ВИДЕО)

Доста интересни и любопитни новини, касаеща войната в Украйна – Владимир Путин обяви, че ще нареди на руското правителство да подготви план-стратегия за използване на граждански дронове в Русия, с оглед стимул за развитие на индустрията за безпилотни летателни апарати. Планът-стратегия трябва да уреди всички условия за полет на граждански дронове до 30 април, 2025 година – това предизвика доста учудване, защото ако е разрешено на граждански дронове да летят над руска територия, тогава Украйна, която и без това съсипва с дронове важни руски обекти, вероятно ще се възползва. А на този фон в Русия вече завършват формирането на Седми полк за разузнавателни и ударни операции с дронове като отделна военна структура – Украйна отдавна вече утвърди отделен род войски, които се занимават само с операции с дронове: Мощна украинска атака с дронове, поредна руска петролна рафинерия е в пламъци (ВИДЕО)

Повишение на интензивността на боевете в Украйна – с 64 бойни сблъсъка на дневна база повече за денонощието на 28 януари. Общо бойните сблъсъци са 193 съгласно официалните украински данни. Има повишение и на броя използвани авиационни бомби от руската армия, с 11 повече на дневна база – общо 71. 34 от тях обаче са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел се запазва – 5000 снаряда на ден. 2400 са използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе т.е. и тук няма особена промяна, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-тежкото направление остава Покровското – 88 руски пехотни атаки са спрени там. В Новопавловското направление има само 7 руски пехотни атаки, украинският генщаб обаче не съобщава за боеве във Велика Новоселка. Руското военно министерство също още не обявява, че Велика Новоселка е напълно превзета. В Торецкото направление са станали 20 руски пехотни атаки, 17 са руските пехотни атаки в Северското направление (съседно на север от Торецк и Часов Яр), 14 са в Купянското направление, по 10 са в Лиманското направление и Курска област.

"On the Pokrovsk direction, a Leopard tank destroyed a column of 5 enemy armored vehicles." - Operational Command "Khortytsia." Combat work of the tankers from the 33rd Separate Mechanized Brigade. pic.twitter.com/EIe377AXpw

Основната задача, която руската армия решава в момента в Покровското направление е да заобиколи Покровск от югозапад и запад. За тази цел в Покровското направление са въведени в битка основните сили на две руски армии (2-ра и 41-ва общовойскови армии), както и редица други части, които са причислени към тях. Темпът на напредък е бавен, руснаците имат редица трудности – по около километър на ден, има дни и с по едва 500 метра. Това пише в нов анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец.

Той отчита известно разширение на зоната на руски контрол между селата Нововасильовка и Пищане, превземане на село Котлино и прекъсване на пътя Покровск – Межова, всичко това на югозапад от Покровск. Няма обаче руски успех в Успеновка и Удачно, украинският военен Станислав Бунятов с позивна Осман даже твърди, че нова руска атака при Удачно е спряна с минохвъргачки и FPV дронове. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" е лаконичен – има боеве при Удачно, било превзето село Надежденка. "Като цяло на този етап, на юг и югозапад от Покровск противникът се опитва да действа активно в две основни направления - да пробие възможно най-на север в посока Новотроицко - Гришино (т.е. да отреже и двете основни комуникации, които водят от Покровск на запад и югозапад, едната през Межова и втората към Павлоград), и да напредне възможно най-на запад по двата бряга на река Солена (очевидно по този начин осигурявайки стабилност на фланга на този клин)", обобщава Машовец.

Той изтъква, че от изток-североизток има спомагателна руска операция, от превзетата от руснаците в началото на януари Воздвиженка. Пета руска мотострелкова бригада и няколко полка опитват да напреднат към Малиновка, североизточно от Мирноград и Покровск. Успяха да напреднат още няколкостотин метра към разклона на пътя Покровск - Константиновка - Бахмут, но не успяха да превземат нито Барановка, нито Елизаветовка, казва Машовец, според когото това е операция с цел източаване на украински резерви, за да може от юг-югозапад да се създадат условия за фронтална руска атака. Удържането на тази руска операция, от Воздвиженка, ще предопредели дали Русия ще продължи с действия за фронтална атака от юг срещу Покровск или ще се реши да търси пълно обкръжение на града – както и това украинската армия да не позволи отрязване и на пътя Покровск – Павлоград и евентуално да отблъсне и дори да си върне пътя Покровск – Межова, заключва Константин Машовец. Той е категоричен – руснаците имат предимство в числеността на войниците и в мащаба на артилерията в Покровското направление, но да вървиш напред с малки щурмови групи от по 8-10 души не предполага бърз успех, а мъчителен и бавен напредък, с много жертви. Покровск е по-голям град, такива малки щурмови групи няма да имат същия ефект за превземане, както в Селидово, смята Машовец: Покровск: Важен фар за руската военна мощ. Руски канали се оплакват от руски лъжи за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският военен анализатор прави и оценка, че в Торецк боевете също са много интензивни – вече има оценки от украински военни в Телеграм и в различни медии, че всъщност в Торецк интензивността на боеве като тежест на задачата е по-висока от тази в Покровск, макар като брой на пехотните атаки нещата да не могат да се сравняват. Според украинския военен Станислав Бунятов, оператор на дронове и командир на рота в батальона "Айдар", украинските дронове "Баба Яга" работят неуморно и с голям ефект в Торецк – поредни видеокадри от Запорожка област показват на какво са способни: "Баба Яга" дебне: Без илюзии за страшен украински дрон, зоват руски военни блогъри (ВИДЕО)

A short film about the misadventures of Russian occupiers in the Zaporizhzhia region. They arrived hoping to make some easy money, but their plans are constantly derailed by the damned "Baba Yaga" drone, which burns their convoys or bombs their shelters.



Desperation sets in as… pic.twitter.com/21Wro2z1C1